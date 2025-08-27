ЕС подготовит меры для защиты алюминиевой отрасли от последствий тарифной политики США

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Власти Евросоюза готовят экстренные меры поддержки алюминиевой промышленности в условиях новой тарифной политики Вашингтона, в результате которой экспорт европейского лома в США растет, а местные перерабатывающие заводы вынуждены бороться за существование, пишет газета Financial Times.

В то время как экспорт алюминия из ЕС в США облагается пошлиной в 50%, поставки лома освобождены от каких-либо тарифов.

Введение Вашингтоном крупных пошлин на импорт металла поддержало цены на алюминий внутри страны, что увеличивает доходы местных компаний и дает им возможность предлагать более высокие цены за лом. Между тем в Европе дефицит лома приводит к консервации перерабатывающих заводов и плавильных мощностей.

"Предприятия уже сокращают мощности, и для наших перерабатывающих компаний речь идет не о снижении прибылей, а о выживании", - отмечает глава отраслевой организации European Aluminium Пол Восс. По его словам, у ЕС есть всего "несколько недель, чтобы исправить ситуацию".

Европейская комиссия (ЕК) рассматривает ряд мер поддержки отрасли, которые она планирует объявить в сентябре. По словам источников FT, они могут включать введение пошлины на экспорт европейского лома.

"Не позднее конца третьего квартала ЕК рассмотрит торговые меры, которые должны обеспечить достаточную доступность лома", - отметил один из источников.

Алюминиевая промышленность имеет ключевое значение для развития зеленых технологий.

Рынок алюминиевого лома является высококонкурентным, металл продается тому, кто предложит наибольшую цену, отмечает FT. Европейской отрасли трудно конкурировать с американскими и китайскими переработчиками, в том числе потому, что их затраты на энергоресурсы значительно ниже.

В период с 2019 по 2024 год экспорт алюминиевого лома из ЕС вырос на 53%, тогда как его использование внутри региона увеличилось лишь на 5%.

Хотя на Азию, и главным образом Китай, приходится две трети европейского экспорта лома, в последнее время его продажи в Штаты резко выросли. За первые три месяца 2025 году поставки лома из ЕС в Штаты подскочили почти втрое, поскольку американские производители готовы платить за него на 20% больше, чем европейские, свидетельствуют данные European Aluminium.