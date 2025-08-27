Аэропорты Казахстана перестанут хранить изъятые у пассажиров предметы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Аэропорты Казахстана прекращают практику хранения изъятых предметов, запрещенных к перевозке на борту, сообщил Минтранс республики.

"Аэропорты страны прекращают практику хранения предметов, изъятых у пассажиров при досмотре как запрещенные к перевозке на воздушном транспорте. Данное решение принято также для оптимизации процессов обслуживания пассажиров", - говорится в сообщении.

Изъятые предметы и вещества, не соответствующие нормам авиационной безопасности, могут быть переданы провожающим.

Транспортники рекомендуют пассажирам заранее знакомиться с перечнем запрещенных к перевозке предметов.

"Отдельно обращаем внимание, что в соответствии с действующими требованиями авиационной безопасности к перевозке не допускаются продукты без заводской упаковки. В частности, это касается меда, варенья, молочных и других домашних заготовок. Подобные предметы при прохождении досмотра подлежат изъятию и дальнейшей утилизации", - отметили в транспортном ведомстве.