Дания предложила новые санкции против РФ в сфере энергоресурсов и криптовалюты

Фото: Francis Dean/Corbis via Getty Images

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Дания рассматривает возможность для ЕС ввести новые санкции в отношении России, сообщает Politico со ссылкой на документ датского председательства в ЕС.

"Дания предлагает новые санкции в отношении доходов России от экспорта нефти и газа, а также в финансовом секторе, включая криптовалюту", - пишет издание.

Кроме того, отмечается в сообщении, "обсуждается возможность впервые применить инструмент, который позволит запрещать экспорт в страны за пределами ЕС, если есть высокий риск обхода санкций" со стороны России.

На данном этапе разработки санкционного пакета страны вносят предложения, однако его окончательный состав определят позднее.

Ожидается, что главы МИД и Минобороны ЕС встретятся 28 - 30 августа в Копенгагене, которая в настоящее председательствует в Евросоюзе. В ходе встречи будет обсуждаться 19-й санкционный пакет в отношении России.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС намерен рассмотреть также вторичные санкции, "чтобы не дать третьим странам помогать России обходить уже существующие карательные меры блока против Москвы".

Отмечается, что среди тем в Копенгагене будет так называемый инструмент против обхода санкций, принятый еще в 2023 году, но до сих пор не использовавшийся. Он может запретить экспорт, поставки или трансфер товаров в третьи страны, которые, по мнению ЕС, помогают обходить санкции.

