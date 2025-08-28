Армения примет решение о членстве в ЕАЭС после анализа и переговоров

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Одновременное членство в ЕАЭС и Евросоюзе невозможно, поэтому Ереван со временем прмет "соответствующее решение", заявил на брифинге премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы понимаем, что одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно. Когда настанет момент неизбежности выбора, мы примем соответствующее решение", - сказал он.

По его словам, возможен любой сценарий.

"Все зависит от воли нашего народа, анализа ситуации, перспектив, результатов переговоров", - отметил Пашинян.