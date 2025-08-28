ЕК ответит Венгрии и Словакии на призыв обеспечить безопасность поставок нефти по "Дружбе"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия обещает своевременно ответить Венгрии и Словакии на призыв стран обеспечить безопасность поставок нефти по нефтепроводу "Дружба".

"Мы поддерживаем связь как с Венгрией, так и со Словакией и ответим на их письма в надлежащее время, - сообщил "Интерфаксу" представитель ЕК. - Безопасность поставок является приоритетом для Еврокомиссии, и мы находимся в тесном и постоянном контакте с нашими государствами-членами, чтобы обеспечить это".

После очередной остановки прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за атаки ВСУ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что он и глава МИД Словакии Юрай Бланар направили письмо в адрес Еврокомиссии с призывом гарантировать безопасность поставок. Он выразил надежду, что ЕК выполнит свое обещание и даст отпор попыткам Украины заблокировать поставки нефти в Венгрию.

Поставки нефти по МН "Дружба", прекращенные 22 августа в результате повреждения на участке вблизи российско-белорусской границы после ночного удара ВСУ, были возобновлены только утром 28 августа. Нефтепровод подвергся атаке в третий раз за короткий промежуток времени.