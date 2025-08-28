Офицеру ВСУ запретили въезд в Венгрию из-за ударов по нефтепроводу "Дружба"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Будапешт вводит запрет на въезд на венгерскую территорию, а также в Шенгенскую зону командиру подразделения ВСУ, который, по данным Будапешта, несет ответственность за удары по нефтепроводу "Дружба", заявил в четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"В ответ на недавние украинские удары по нефтепроводу "Дружба" венгерское правительство решило запретить командиру военного подразделения, которое несет ответственность за атаки, въезд в Венгрию и во всю Шенгенскую зону", - написал министр в соцсети X.

"Это была атака на суверенитет Венгрии, которая поставила под удар нашу энергетическую безопасность и почти что вынудила нас использовать стратегические резервы", - продолжил Сийярто.

Он отметил, что в Киеве знают, какое ключевое значение нефтепровод "Дружба" играет для энергетической безопасности Венгрии и Словакии, и что удары по нему наносят больше ущерба этим странам, чем России.

Как сообщалось, 22 августа трубопровод "Дружба", обеспечивающий прокачку нефти в Венгрию и Словакию, был поврежден на участке вблизи российско-белорусской границы в результате ночного удара ВСУ. В связи с этим поставки сырья из РФ в эти европейские страны прекратилась.

В четверг чешский телеканал ЧТ24 передал, что подача нефти в Венгрию и Словакию по "Дружбе" восстановлена.