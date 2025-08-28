Поиск

Белый дом сообщил о недовольстве Трампа ударами РФ по Киеву

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп был недоволен ударами РФ по Киеву, однако он не удивился такому развитию событий, заявила в четверг представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Он был недоволен этими новостями, но он не удивился", - сказала она в ходе пресс-брифинга.

Левитт напомнила, что Москва и Киев "уже давно в состоянии конфликта", и Украина, в свою очередь, недавно нанесла удар по российским нефтяным объектам.

По ее словам, Трамп хочет окончания конфликта, но, "возможно, обе стороны в этой войне не готовы решить проблему самостоятельно". Левитт подчеркнула, что лидеры обеих стран должны хотеть найти способ завершить конфликт.


