В Белом доме выступают против публичного обсуждения переговоров по Украине

По данным источника The Atlantic, Трамп считает требования Зеленского и Европы, касающиеся территорий, нереалистичными

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В администрации США считают, что дальнейшее обсуждение вопросов, связанных с украинским урегулированием, не должно вестись публично, сообщает в четверг журнал The Atlantic со ссылкой на источник.

"Не в наших национальных интересах вести дальнейшие переговоры по этим вопросам публично", - приводит издание слова источника в Белом доме.

По словам собеседника журнала, президент США Дональд Трамп и его команда продолжают переговорный процесс с Киевом и Москвой для поиска решений конфликта.

Кроме того, согласно источникам The Atlantic, американский лидер "в некоторой степени недоволен президентом Украины Зеленским и Европой, поскольку считает их требования нереалистичными". Отмечается, что, по мнению Трампа, Киеву и Брюсселю следует признать, что Украина "в рамках урегулирования конфликта будет вынуждена потерять часть территорий".

Ранее на этой неделе спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду на то, что украинский конфликт удастся урегулировать до конца этого года.

Позже Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, завил, что надеется, что конфликты на Украине и в Газе "удастся быстро урегулировать".