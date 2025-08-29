Поиск

Направлявшийся в Москву самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Сочи из-за отказа двигателя

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Сочи в Москву (Домодедово), вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Предварительно - отказ одного из двигателей", - говорится в сообщении.

Посадка прошла благополучно. Авиакомпания отправила в Сочи резервный самолет. Вылет в пункт назначения планируется в 6:45 мск.

На борту находились 219 человек. Пассажиры обеспечены напитками и питанием, размещены в гостиницах.

Домодедово Сочи Урал
Что случилось этой ночью: пятница, 29 августа

В Польше во время репетиции авиашоу разбился самолет F-16

Власти США попросили помощи у военной базы близ Чикаго для операций против нелегалов

Белый дом сообщил о недовольстве Трампа ударами РФ по Киеву

Что произошло за день: четверг, 28 августа

ЕК выдвинула предложения по реализации совместной с США декларации о торговле

