Направлявшийся в Москву самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Сочи из-за отказа двигателя

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Сочи в Москву (Домодедово), вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Предварительно - отказ одного из двигателей", - говорится в сообщении.

Посадка прошла благополучно. Авиакомпания отправила в Сочи резервный самолет. Вылет в пункт назначения планируется в 6:45 мск.

На борту находились 219 человек. Пассажиры обеспечены напитками и питанием, размещены в гостиницах.