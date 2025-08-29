Спецпрокурор Южной Кореи предъявил обвинение бывшим премьеру и первой леди

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Южной Корее специальный прокурор в пятницу предъявил обвинение бывшему премьер-министру Хан Дак Су в подстрекательстве к провальной попытке экс/президента Юн Сок Еля ввести в стране военное положение, сообщило агентство "Ренхап".

"По словам команды специального прокурора Чо Ын Сока, Хану было предъявлено обвинение без физического задержания по обвинению в подстрекательстве к мятежу, лжесвидетельстве, фальсификации и уничтожении официальных документов, и других правонарушениях", - говорится в сообщении.

В декабре 2024 года Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за его отмену. В итоге глава государства согласился отменить распоряжение.

После этого парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента, он находится под стражей.

"Ренхап" информировал, что спецпрокурором также предъявлены обвинения в коррупции ранее задержанной бывшей первой леди Ким Кеон Хи - супруге Ким Сок Еля. Обвинительное заключение было выдвинуто за два дня до истечения срока ее предварительного ареста, что позволяет содержать ее под стражей еще шесть месяцев.