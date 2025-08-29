Поиск

Лидер боснийских сербов заявил о праве Республики Сербской на самоопределение

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик выступил с призывом к федеральным властям БиГ вернуться к соблюдению Дейтонских соглашений, положивших конец гражданской войне 1992-1995 гг. в этой бывшей югославской республике.

"Если Сараево вернется к соблюдению истинных Дейтонских соглашений, я отзову все решения (принятые в Республике Сербской в недавнее время)", - сказал Додик в интервью, опубликованном в пятницу в сербской газете "Политика".

Додик вновь заявил, что федеральные власти страны принимают решения под влиянием верховного представителя международного сообщества в БиГ Кристиана Шмидта, которого в Республике Сербской считают нелегитимным, поскольку он был назначен на эту должность без согласования в СБ ООН - шага, предусмотренного Дейтонскими соглашениями.

"Шмидт является серьезным аргументом для нашей политической деятельности, которую мы будем вести в ближайшем будущем, и которая приведет к тому, что Республика Сербская будет позиционировать себя в соответствии с нашим правом на самоопределение", - отметил Додик.

Он заверил, что никаких досрочных выборов президента в Республике Сербской не будет, но в конце сентября пройдет референдум о доверии.

"Обычно выборы назначают, когда того требует народ, когда оказывает давление оппозиция, когда происходит забастовка или правительство уходит в отставку. Организовать выборы не так просто. Эти выборы в Республике Сербской назначают в Сараево. И хоть часть жителей республики также хочет этих выборов, Народная скупщина (парламент) Республики Сербской постановила, что выборов не будет", - сказал Додик.

Отвечая на вопрос о референдуме, он отметил, что этот референдум в Республике Сербской не будет говорить о независимости напрямую, но станет "серьёзной разминкой".

Накануне ЦИК Боснии и Герцеговины назначил на 23 ноября выборы президента Республики Сербской (в составе БиГ), который, как предполагается, придет на смену Додику.

В 2023 году в отношении Додика выдвинули обвинение в неисполнении решений Шмидта, назначение которого власти Республики Сербской сочли нелегитимным.

С тех пор конфронтация Додика с федеральными властями БиГ усилилась. В то же время он неоднократно заявлял о желании сохранить единство страны, но при условии, что федеральные власти изменят отношение к Республике Сербской и ее руководству. Однако в январе 2025 года Додик не исключил и возможности выхода Республики Сербской из состава БиГ.

В феврале 2025 года Конституционный суд БиГ за неисполнение решений Шмидта запретил Додику занимать государственные должности сроком на шесть лет. В августе приговор был подтвержден Апелляционной палатой суда БиГ, после чего Центральная избирательная комиссия БиГ аннулировала мандат Додика как президента Республики Сербской.

Додик не признал ни вердикт суда, ни решение ЦИК, заявив, что был избран народом в соответствии с конституцией БиГ и Республики Сербской, в которых нет никакого упоминания о Конституционном суде и ЦИК. Он продолжает выполнять функции президента Республики Сербской.

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.

Республика Сербская Босния и Герцеговина Милорад Додик
