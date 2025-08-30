Глава МИД Франции представит предложения по усилению санкций против России

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро высказался за усиление санкций против РФ как европейских, так и американских.

"Конечно, эта тема будет сегодня утром в центре наших дискуссий в Копенгагене", - сказал глава французского МИД журналистам в субботу перед началом заседания неформального Совета ЕС в датской столице.

"Я выдвину предложения, разработанные Францией для того, чтобы мы могли истощить (российские) ресурсы", - добавил Барро.

По его словам, объектами санкций должны стать энергетический, финансовый секторы и, "возможно, некоторые гражданские секторы".