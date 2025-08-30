Трамп не уверен в готовности РФ и Украины к саммиту по урегулированию

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Россия и Украина, возможно, сейчас не хотят организации двустороннего саммита для решения украинского конфликта, однако возможна трехсторонняя встреча - с участием Вашингтона, заявил президент США Дональд Трамп.

"Думаю, может пройти трехсторонняя встреча. Не уверен, что состоится двусторонняя встреча, но трехсторонняя - будет", - сказал он в опубликованном в субботу интервью изданию Daily Caller.

Трамп вновь озвучил мысль, что стороны конфликта, возможно, еще не готовы его прекратить. "Может быть, им надо еще немного повоевать", - сказал президент.

Он напомнил о приведенной им ранее в этом году аналогии с двумя дерущимися детьми. "Иногда им надо подраться еще немного, прежде чем их удается разнять", - сказал президент США.