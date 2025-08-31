Путин в Китае примет участие в саммите ШОС и проведет ряд двусторонних встреч

Запланированы переговоры с Моди, Эрдоганом, Пезешкианом, также готовится беседа с лидером КНДР

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в воскресенье отправится в четырехдневную командировку в Китай, где пройдет его официальный визит, а также более десятка международных встреч.

По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина Путин в ходе этой поездки посетит два китайских города - Тяньцзинь и Пекин.

С 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине президент РФ примет участие в саммите ШОС, здесь же он также проведет ряд двусторонних встреч.

На "полях" саммита у Путина запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Масутом Пезешкианом.

Кроме того, как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, предусматривается ряд коротких контактов Путина "на ногах", достигнута договоренность о непродолжительной беседе с премьер-министром Камбоджи и премьер-министром Непала.

Насыщенная повестка у главы государства ожидается и в последующие два дня.

В Пекине пройдет официальный визит президента России.

В начале дня 2 сентября состоятся трехсторонние переговоры РФ-КНР-Монголия на высшем уровне, а затем российского-китайские переговоры с участием масштабной делегации из РФ: нескольких вице-премьеров, более 10 министров, руководителей федеральных служб и Госкорпораций, представителей крупного бизнеса.

Лидеры России и Китая в этот день проведут переговоры в различных форматах, в том числе традиционно "один на один" и за чашкой чая в узком составе - "один + четыре", где с российской стороны будут участвовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Юрий Ушаков и замглавы Администрации президента Максим Орешкин.

"Будет много контактов, естественно, и президент, и председатель много времени проведут один на один. Будут обсуждены состояние и перспективы сотрудничества в различных областях, лидеры пройдутся по наиболее важным глобальным и региональным проблемам", - рассказал Ушаков.

И добавил: "Конечно, не обойдется без обсуждения вопросов отношений с Соединенными Штатами".

"Наш президент уже обещал Си Цзиньпину, что он подробно проинформирует председателя КНР о результатах своей встречи с президентом США Трампом 15 августа на Аляске, о других контактах с американцами, в том числе по телефону. Конечно, лидеры дадут оценки текущему развитию обстановки вокруг Украины", - отметил представитель Кремля.

Двусторонняя повестка во вторник у президента РФ продолжится контактами с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом, президентом Сербии Александром Вучичем и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

3 сентября Путин в качестве главного гостя примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, в том числе будет присутствовать на параде, который пройдет на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Затем состоится торжественный прием, после которого у Путина продолжится череда. двусторонних встреч

Как сообщил Ушаков накануне поездки, в стадии проработки находится вопрос встречи Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Он рассказал, что на параде 3 сентября, по информации китайской стороны, президент РФ будет сидеть по правую руку от Си Цзиньпина, а председатель КНДР - по левую руку.

"Мы сейчас прорабатываем возможность двусторонней встречи", - добавил Ушаков.

Запланированы в этот день встречи Путина с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, а также президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом.

Из Китая президент РФ приедет во Владивосток, где выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума.