Поиск

Путин в Китае примет участие в саммите ШОС и проведет ряд двусторонних встреч

Запланированы переговоры с Моди, Эрдоганом, Пезешкианом, также готовится беседа с лидером КНДР

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в воскресенье отправится в четырехдневную командировку в Китай, где пройдет его официальный визит, а также более десятка международных встреч.

По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина Путин в ходе этой поездки посетит два китайских города - Тяньцзинь и Пекин.

С 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине президент РФ примет участие в саммите ШОС, здесь же он также проведет ряд двусторонних встреч.

На "полях" саммита у Путина запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Масутом Пезешкианом.

Кроме того, как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, предусматривается ряд коротких контактов Путина "на ногах", достигнута договоренность о непродолжительной беседе с премьер-министром Камбоджи и премьер-министром Непала.

Насыщенная повестка у главы государства ожидается и в последующие два дня.

В Пекине пройдет официальный визит президента России.

В начале дня 2 сентября состоятся трехсторонние переговоры РФ-КНР-Монголия на высшем уровне, а затем российского-китайские переговоры с участием масштабной делегации из РФ: нескольких вице-премьеров, более 10 министров, руководителей федеральных служб и Госкорпораций, представителей крупного бизнеса.

Лидеры России и Китая в этот день проведут переговоры в различных форматах, в том числе традиционно "один на один" и за чашкой чая в узком составе - "один + четыре", где с российской стороны будут участвовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Юрий Ушаков и замглавы Администрации президента Максим Орешкин.

"Будет много контактов, естественно, и президент, и председатель много времени проведут один на один. Будут обсуждены состояние и перспективы сотрудничества в различных областях, лидеры пройдутся по наиболее важным глобальным и региональным проблемам", - рассказал Ушаков.

И добавил: "Конечно, не обойдется без обсуждения вопросов отношений с Соединенными Штатами".

"Наш президент уже обещал Си Цзиньпину, что он подробно проинформирует председателя КНР о результатах своей встречи с президентом США Трампом 15 августа на Аляске, о других контактах с американцами, в том числе по телефону. Конечно, лидеры дадут оценки текущему развитию обстановки вокруг Украины", - отметил представитель Кремля.

Двусторонняя повестка во вторник у президента РФ продолжится контактами с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом, президентом Сербии Александром Вучичем и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

3 сентября Путин в качестве главного гостя примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, в том числе будет присутствовать на параде, который пройдет на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Затем состоится торжественный прием, после которого у Путина продолжится череда. двусторонних встреч

Как сообщил Ушаков накануне поездки, в стадии проработки находится вопрос встречи Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Он рассказал, что на параде 3 сентября, по информации китайской стороны, президент РФ будет сидеть по правую руку от Си Цзиньпина, а председатель КНДР - по левую руку.

"Мы сейчас прорабатываем возможность двусторонней встречи", - добавил Ушаков.

Запланированы в этот день встречи Путина с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, а также президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом.

Из Китая президент РФ приедет во Владивосток, где выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Владимир Путин Китай ШОС Си Цзиньпин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Барделла призвал к созданию союза правых сил, выступающих против политики Макрона

Барделла призвал к созданию союза правых сил, выступающих против политики Макрона

Что произошло за день: суббота, 30 августа

Урсула фон дер Ляйен назвала безопасность Украины безопасностью всей Европы

Хуситы признали гибель премьера их правительства при ударе Израиля по Сане

Хуситы признали гибель премьера их правительства при ударе Израиля по Сане

Во Львове убит бывший глава парламента Украины

Не менее трех человек погибли в Индонезии в ходе беспорядков

Не менее трех человек погибли в Индонезии в ходе беспорядков

Японский министр отменил визит в США из-за разногласий по закупкам риса

Что случилось этой ночью: суббота, 30 августа

Президент России назвал сотрудничество Москвы и Пекина стабилизирующим фактором

Президент России назвал сотрудничество Москвы и Пекина стабилизирующим фактором

Путин заявил, что РФ и Китай практически не используют в торговле евро и доллар

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7073 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });