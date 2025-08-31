Лукашенко и Путин кратко пообщались "на полях" саммита ШОС в Китае

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине кратко пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил в воскресенье близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"До этого (у Лукашенко - ИФ) была теплая встреча с премьером-министром Индии (Нарендрой Моди - ИФ). Именно так ее охарактеризовали наши индийские коллеги", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в кулуарах саммита Лукашенко кратко пообщался с рядом других лидеров, прибывших в Тяньдзинь.

Ранее канал сообщал, что белорусский президент встретился на полях саммита с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Лукашенко находится с официальным визитом в Китае, где примет участие в саммите ШОС. Ранее в воскресенье белорусский президент провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.