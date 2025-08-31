Лукашенко пообщался в кулуарах ШОС с президентом Азербайджана и премьером Пакистана

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщил в воскресенье близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко находится с официальным визитом в Китае, где примет участие в саммите ШОС. Ранее в воскресенье белорусский президент провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.