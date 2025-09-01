Поиск

Фестиваль российского кино пройдет в Китае

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Фестиваль российского кино пройдет с 1 по 12 сентября в трех городах Китая, зрителям представят восемь картин, сообщили в пресс-службе Роскино.

"Показы пройдут сразу в трёх городах: Пекине, Синине (провинция Цинхай) и Ланьчжоу (провинция Ганьсу). Это уже третий фестиваль в Китае, который проходит в формате киномарафона, расширяя географию российско-китайского культурного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Фестиваль приурочен к двум юбилеям: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945) и 80-летию Победы китайского народа в Войне сопротивления Японии.

Пресс-служба информирует, что китайские зрители увидят восемь фильмов, представляющих разные жанры российского кинематографа. Центральное место займут военные драмы: "В списках не значился" режиссера Сергея Коротаева, "Каруза" режиссера Ивана Харатьяна и "Группа крови" режиссера Максима Бриуса.

Также будут показаны приключенческая драма "Северный полюс" Александра Котта, семейные фильмы-фэнтези "Царевна-лягушка" Александра Амирова, "Бременские музыканты" Алексея Нужного, "Финист. Первый Богатырь" Дмитрия Дьяченко и фантастическая драма "ON и Она" Евгения Корчагина.

В Роскино напомнили, что в мае 2025 года Россия принимала Фестиваль китайского кино, приуроченный к государственному визиту председателя КНР Си Цзиньпина. Главным итогом этих мероприятий стало подписание плана действий по совместному кинопроизводству до 2030 года.

Ответный Фестиваль российского кино в Китае приурочен к визиту президента РФ Владимира Путина.

Роскино Си Цзиньпин
