Лукашенко поддержал идею создания Банка развития ШОС для нивелирования санкций

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия поддерживает идею создания независимого финансового института ШОС для нивелирования санкционного давления, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"В современных геополитических условиях, когда односторонние санкции становятся фактором дестабилизации, очевидна потребность в независимом финансовом механизме ШОС. В таком, который был бы способен финансировать трансграничные проекты, нивелируя санкционное давление, стимулировать использование национальных валют в торговле, поддерживать развитие ключевых направлений сотрудничества - от логистики и энергетики до цифровой трансформации и искусственного интеллекта", - сказал Лукашенко на саммите ШОС в китайском Тяньцзине в понедельник. Его цитирует президентская пресс-служба.

Он заявил о поддержке Белоруссией идеи создания Банка развития ШОС, который придаст дополнительную устойчивость экономическим связям и станет важным шагом к экономическому суверенитету региона.

"Но мы все понимаем, что польза от этого банка будет только в том случае, если он сможет работать в каждой из стран "шанхайской семьи", - отметил белорусский президент, приветствовав активизацию диалога в этом направлении, что будет способствовать снижению барьеров, росту товарооборота и трансграничных инвестиций.

"Уже сегодня объем торговли между странами ШОС превысил $2 трлн, и такие цифры не предел. Расчеты в национальных валютах, создание совместных фондов, инвестиции в цифровую экономику и зеленые технологии - все это будет в центре нашего внимания", - заявил президент Белоруссии.