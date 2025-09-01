Лукашенко предложил создать в ШОС общее научно-инновационное пространство

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) общие научно-инновационное пространство и региональную образовательную платформу, об этом он сказал в своем выступлении на саммите ШОС в китайском Тяньцзине в понедельник.

"Беларусь считает крайне важным создание общего научно-инновационного пространства ШОС", - приводит слова Лукашенко президентская пресс-служба.

Он отметил, что уже сегодня есть механизмы - от рабочих групп до Межбанковского объединения ШОС, - которые могут обеспечить финансирование совместных НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - ИФ) и технологических стартапов. Это особенно актуально, когда инновации становятся ключевым фактором устойчивого роста.

"Беларусь открыта к обмену опытом и реализации совместных проектов в области сельского хозяйства, медицины, ИТ и прикладных наук", - заявил Лукашенко.

"Мы придаем большое значение укреплению связей между странами ШОС в сферах образования, науки и культуры. Гуманитарное измерение ШОС важно наполнить конкретным содержанием и новыми возможностями", - продолжил Лукашенко.

Он предложил создать полноценную региональную образовательную платформу, например, на основе Университета ШОС. И на этой площадке через программы ШОС формировать поколение специалистов - людей, знающих друг друга, уважающих культурные особенности и достижения стран-партнеров.

"То есть своего рода "народных дипломатов", которые помогут культивировать на межличностном уровне атмосферу доверия, сформированную лидерами стран "шанхайской семьи", - отметил глава Белоруссии.