Подводный энергокабель между Эстонией и Финляндией EstLink 1 вышел из строя

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Эстонско-финская подводная линия электропередачи EstLink 1 вышла из строя из-за неисправности на преобразовательной подстанции Эспоо в Финляндии, сообщает финский оператор Fingrid.

Сбой на EstLink 1 произошел в 5.46 по московскому времени в понедельник.

Линия будет отключена как минимум до конца торгов на электроэнергетической бирже в понедельник. Продолжительность отключения может измениться по мере прояснения деталей неисправности, отмечает Fingrid.

Мощность EstLink 1 составляет 350 МВт. Линия была введена в эксплуатацию в 2007 году.

Ранее сообщалось, что EstLink 1 будет отключена на ежегодное плановое техническое обслуживание с 25 по 29 августа.