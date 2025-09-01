Поиск

Россия предложила Турции провести обслуживание поставленных систем С-400

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Москва предлагает Анкаре провести комплексное обслуживание ранее поставленных систем С-400, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

"С Турцией у нас давняя история по С-400, их надо обслуживать, мы предлагаем комплексное обслуживание систем, которые имеются в наличии с учетом того, что время определенное прошло, их нужно поддерживать в соответствующем боевом состоянии, это требует элементарного техобслуживания", - сказал Шугаев журналистам в понедельник.

Он заявил, что РФ готова обсуждать с турецкими партнерами различные темы в сфере военно-технического сотрудничества, "нет никаких ограничений".

Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. 7 декабря 2020 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сказал, что Турция расплатилась за С-400. В середине октября 2020 года Турция на своей территории осуществила успешные испытательные пуски ракет С-400.

