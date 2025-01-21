Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 мая, Путина ждут в сентябре в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин в Москве. 2023 год. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин приглашен в Москву на праздничные мероприятия 9 мая, а президент РФ Владимир Путин в Пекин 3 сентября на мероприятия по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

"На праздничные мероприятия в Москве 9 мая мы пригласили многих глав государств и, конечно, пригласили председателя КНР. В свою очередь китайская сторона будет проводить мероприятия, посвященные 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны, эти мероприятия пройдут 3 сентября в Пекине, и российский лидер также получил приглашение принять участие в этих мероприятиях", - сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В ходе разговора лидеры России и Китая в формате видеоконференции во вторник, заметил Ушаков, обсудили планы на 2025 год, который будет проходить под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Победы над Японией. "В России и в Китае эта юбилейная дата будет широко отмечаться", - сказал он.