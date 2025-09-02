Переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжились в личной резиденции китайского лидера "Чжуннаньхай"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продолжились в личной резиденции китайского лидера "Чжуннаньхай" за чашкой чая.

В резиденцию лидеры России и Китая приехали после завершения расширенных российско-китайских переговоров. Путина в поездке в Китай сопровождает масштабная делегация, часть российских представителей участвует и в беседе лидеров в резиденции, а именно: министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Резиденция "Чжуннаньхай" – один из сохранившихся с древности дворцово-парковых комплексов в центральной части Пекина. Свое название резиденция получила в результате слияния наименований двух прудов, расположенных на ее территории – "Чжунхай" ("Среднее море") и "Наньхай" ("Южное море").

Дворцово-парковый комплекс "Чжуннаньхай" является закрытой территорией общей площадью около 1 млн. кв. метров, из которых водная поверхность занимает около 460 тыс. кв. метров. В настоящий момент здесь расположены служебные помещения Коммунистической партии Китая (КПК) и Государственного совета (правительства) КНР, в том числе протокольные, в которых проводятся встречи с высокопоставленными иностранными гостями.