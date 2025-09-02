Поиск

Переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжились в личной резиденции китайского лидера "Чжуннаньхай"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продолжились в личной резиденции китайского лидера "Чжуннаньхай" за чашкой чая.

В резиденцию лидеры России и Китая приехали после завершения расширенных российско-китайских переговоров. Путина в поездке в Китай сопровождает масштабная делегация, часть российских представителей участвует и в беседе лидеров в резиденции, а именно: министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Резиденция "Чжуннаньхай" – один из сохранившихся с древности дворцово-парковых комплексов в центральной части Пекина. Свое название резиденция получила в результате слияния наименований двух прудов, расположенных на ее территории – "Чжунхай" ("Среднее море") и "Наньхай" ("Южное море").

Дворцово-парковый комплекс "Чжуннаньхай" является закрытой территорией общей площадью около 1 млн. кв. метров, из которых водная поверхность занимает около 460 тыс. кв. метров. В настоящий момент здесь расположены служебные помещения Коммунистической партии Китая (КПК) и Государственного совета (правительства) КНР, в том числе протокольные, в которых проводятся встречи с высокопоставленными иностранными гостями.

Китай Владимир Путин Си Цзиньпин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

КНР и РФ подписали более 20 документов о сотрудничестве, в том числе в сфере ИИ и энергетики

Что случилось этой ночью: вторник, 2 сентября

В Пекине стартовали российско-китайские переговоры на высшем уровне

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры

США в ближайшие дни рассмотрят все возможные способы воздействия на Россию

Экс-премьер Чехии попал в больницу после нападения на митинге

В Германии предостерегли главу ЕК от заявлений о планах по размещению войск на Украине

В Германии предостерегли главу ЕК от заявлений о планах по размещению войск на Украине

Что произошло за день: понедельник, 1 сентября

Около 850 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину после отставки Асада

Около 850 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину после отставки Асада

В Йемене похоронили убитых при израильской атаке премьер-министра хуситов и других чиновников

Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ50 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7083 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });