Кремль рассчитывает на встречу Путина и Ким Чен Ына "на полях" мероприятий в Пекине

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что президент РФ Владимир Путин встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном "на полях" мероприятий в Пекине, соответствующее приглашение передано.

"Мы знаем, что он (Ким Чен Ын - ИФ) уже на территории Китайской Народной Республики. Завтра наш президент и Ким Чен Ын будут вместе на параде, вместе на приеме, и мы исходим из того, что их контакт на этих двух мероприятиях будет продолжен и в двустороннем плане", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, достигнута ли договоренность о встрече президента РФ с лидером КНДР.

Он добавил: "Приглашение нашим корейским друзьям передано, так что, я думаю, что такой разговор состоится".

Ранее во вторник агентство "Ренхап" сообщило, что поезд лидера Ким Чен Ына, предположительно, прибыл в столицу КНР, где северокорейский лидер посетит мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.