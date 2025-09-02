Эрдоган надеется на "ощутимые результаты" контактов по урегулированию на Украине

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что процесс урегулирования российско-украинского конфликта принесет результаты, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

Согласно сообщению, турецкий лидер призвал к "ориентированному на решение подходу" и "ощутимым результатам".

Эрдоган также отметил важность роли лидеров России и Украины в этом процессе.

"Справедливый и прочный мир между РФ и Украиной может быть достигнут посредством укрепления платформы для переговоров и без отстранения сторон", - приводит агентство слова президента Турции.

Эрдоган заявил, что саммит России и США на Аляске продемонстрировал "эффективную стратегию". Он назвал эту встречу "целесообразной".