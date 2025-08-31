Поиск

Мэр Чикаго подписал указ о защите прав жителей в случае ввода в город Нацгвардии

Трамп заявил о готовности ввести войска Нацгвардии в Чикаго для борьбы с преступностью

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Мэр Чикаго (штат Иллинойс) Брэндон Джонсон подписал указ о защите конституционных прав жителей города в условиях потенциального развертывания там подразделений национальной гвардии, сообщает в воскресенье The Hill.

"Город Чикаго сделает все, что в его силах, для защиты нашей демократии и наших сообществ. Этим указом мы посылаем громкий сигнал федеральному правительству: мы не нуждаемся и не хотим неконституционной и незаконной военной оккупации нашего города", - говорится в документе.

В миреГубернатор Иллинойса высказался против развертывания Нацгвардии в ЧикагоЧитать подробнее

Мэр уточнил: "Мы не хотим, чтобы на наших улицах были военные блокпосты или бронетехника, мы не хотим видеть, как семьи разрываются на части. Мы предпримем любые необходимые действия для защиты прав всех жителей Чикаго".

В то же время президент США Дональд Трамп предупредил губернатора Иллинойса Джея Прицкера, что, если он не справится с ростом преступности в штате, этим займутся федеральные правоохранительные органы.

"Шесть человек были убиты, 24 человека получили ранения в Чикаго в прошлые выходные, и Джей Прицкер, слабый и жалкий губернатор Иллинойса, только что сказал, что ему не нужна помощь в предотвращении преступности. Он сумасшедший", - написал американский президент в соцсети Truth Social.

"Ему лучше бы разобраться с этим побыстрее, или мы придем", - подчеркнул Трамп.

