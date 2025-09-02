Президенты Польши и США обсудят на переговорах вопросы безопасности и экономики

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Вопросы, связанные с обеспечением безопасности, станут основными на переговорах президента Польши Кароля Навроцкого с президентом США Дональдом Трампом.

"Повестка дня переговоров будет в первую очередь сосредоточена на вопросах безопасности", - сообщает во вторник польский телеканал Polsat со ссылкой на руководителя Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцина Пшидача.

Кроме того, по его словам, на переговорах планируется обсудить ситуацию на Украине в контексте переговоров на Аляске, состоявшихся между президентами России и США.

Навроцкий также намерен обсудить с Трампом ряд экономических вопросов, в том числе поставки сжиженного природного газа, строительство атомной электростанции и сотрудничество в сфере вооружений.

Ожидается, что Навроцкий прибудет в США в среду.