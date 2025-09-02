Поиск

Опрос показал, что большинство граждан США разуверились в "американской мечте"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Почти 70% взрослого населения США больше не верят в "американскую мечту", сообщает портал Axios со ссылкой на социологическое исследование.

"Почти 70% взрослых американцев заявили, что "американская мечта" - идея о том, что усердный труд гарантирует успех - уже не работает или никогда не работала, согласно свежему опросу WSJ-NORC", - пишет издание.

WSJ-NORC - это совместный проект The Wall Street Journal и независимой некоммерческой исследовательской организации NORC, связанной с Чикагским университетом, которая занимается социологическими исследованиями с 1941 года.

По данным исследования, такой высокий уровень пессимизма - самый высокий показатель за почти 15 лет исследований, а процент не верящих в "американскую мечту" повысился на 3% по сравнению с 2024 годом.

Кроме того, как показал соцопрос, только 25% американцев считают, что у них есть хорошие шансы повысить уровень жизни. "Это рекордно низкий показатель с 1987 года", - пишет Axios.

При этом, согласно исследованию, экономический пессимизм отмечается среди всех слоев населения - у мужчин и женщин, у молодых и пожилых, у людей с доходами выше и ниже $100 тыс. в год.

Если разделять опрошенных по политическим предпочтениям, то около 55% республиканцев и 90% демократов сообщили, что настроены отрицательно по поводу перспектив себя и своих детей.

Кроме того, 78% всех участников опроса считают, что жизнь для поколения их детей не будет лучше, чем у них самих.

США
