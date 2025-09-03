Уолл-стрит снизилась во вторник в преддверии отчета по рынку труда

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили снижением торги во вторник в ожидании статданных, которые позволят судить о состоянии рынка труда США.

Августовский отчет о безработице в Штатах будет обнародован в пятницу и может существенно повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что безработица в прошлом месяце выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число рабочих мест (за исключением сельскохозяйственного сектора) увеличилось на 75 тыс.

Тем временем во вторник Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе увеличился до 48,7 пункта по сравнению с 48 пунктами месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49 пунктов, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о её ослаблении. ISM Manufacturing находился ниже данного уровня шестой месяц подряд.

Рынок оценивает вероятность снижения ставки Федрезерва на сентябрьском заседании примерно в 92%, по данным FedWatch.

Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл отметил рост рисков для американского рынка труда, допустив необходимость в корректировке денежно-кредитной политики.

"Сентябрь традиционно считается слабым месяцем для акций, - отметил старший аналитик TradeNation Дэвид Моррисон. - Сочетание неопределенности вокруг пошлин, опасений по поводу Федрезерва и сезонной слабости заставляет рынок нервничать".

Акции Air Lease подскочили в цене на 6,8 % на новости, что группа инвесторов во главе с Sumitomo Corp. и SMBC Aviation Capital покупает одного из мировых лидеров в сфере авиализинга. В рамках сделки Air Lease оценена в $7,4 млрд, а с учетом долга сумма сделки достигнет $28,2 млрд.

Стоимость бумаг PepsiCo Inc. выросла на 1,1% после сообщения СМИ о том, что инвесткомпания Elliott Investment Management приобрела долю в компании стоимостью порядка $4 млрд.

Американская Kraft Heinz Co., один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, объявила о разделении на две независимые публичные компании. Первая, Global Taste Elevation Co., сосредоточится на производстве соусов и объединит такие бренды, как Heinz, Philadelphia и Kraft Mac & Cheese. Вторая, North American Grocery Co., будет выпускать остальную продукцию, в том числе под брендами Kraft Singles (плавленый сыр), Oscar Mayer (мясная продукция) и Lunchables (готовые завтраки).

Котировки акций Kraft Heinz снизились на 7%.

Капитализация Fortinet Inc. опустилась на 2,3% после того, как аналитики Morgan Stanley ухудшили рекомендацию для акций компании, работающей в сфере кибербезопасности.

Рыночная стоимость Constellation Brands упала на 6,6%. Производитель алкогольных напитков ухудшил прогнозы на 2026 финансовый год из-за снижения спроса среди латиноамериканцев на пиво в верхнем ценовом сегменте.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,55% и составил 45295,81 пункта. Лидером снижения в составе индикатора стали акции Nike Inc., подешевевшие на 3,5%.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,69% - до 6415,54 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,82% и составил 21279,63 пункта.