Ученые сообщили о спаде солнечной активности

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Геомагнитная обстановка на Земле нормализуется, после 10-дневной солнечной активности. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Всплеск солнечной активности, наблюдавшийся на протяжении почти 10 дней, с 23 августа, завершен", - говорится в сообщении.

В лаборатории отметили, что со вчерашнего дня на Солнце регистрируется резкое снижение запасов вспышечной энергии и центров активности.

"В настоящее время вероятность вспышек высшего уровня вновь вернулась к уровням статистической погрешности, а это значит, что ждать этих событий придется до следующего пробуждения Солнца", - сообщили ученые.

По их данным, еще на несколько суток на Солнце сохранится повышенная фоновая активность из вспышек низкого уровня C.

2 сентября в лаборатории сообщали о начале геомагнитных бурь на Земле.