В Сеуле заявили, что следят за контактами лидеров КНДР, КНР и РФ в Пекине

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи пристально следят за развитием событий на фоне встречи в Пекине лидера КНДР Ким Чен Ына, председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, сообщает в среду агентство Yonhap.

"Мы внимательно следим за ситуацией ввиду сложности международной обстановки", - цитирует Yonhap представителя президента Южной Кореи Кан Ю Чжон, комментируя такие контакты в Пекине.

Она добавила, что Сеул сохраняет "бдительность в отношении соседствующих стран".

Ранее сообщалось, что лидеры России, Китая и КНДР пообщались по пути к месту проведения парада на главной площади Пекина. Проходящие в КНР торжества посвящены 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.