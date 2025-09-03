Рейтинг доверия к Макрону среди французов упал до рекордного минимума

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Лишь 15% французского населения выражают доверие президенту Франции Эммануэлю Макрону, свидетельствуют данные опроса Verian, который приводит в среду газета Le Figaro.

Таким образом, согласно этим данным, уровень популярности Макрона достиг самой низкой отметки за время нахождения его на посту президента.

Согласно опросу, 80% французов не доверяют президенту. Остальные 5% затруднились ответить.

Уровень доверия премьеру страны Франсуа Байру опустился до 14% - его самого низкого показателя с момента вступления в должность. При этом 82% населения не доверяют Байру, 4% воздержались от ответа.

Только 3% респондентов верят в то, что обстановка в стране наладится, в то время как 81% считают, что ситуация будет только ухудшаться.

Опрос проходил с 31 августа по 2 сентября среди 1 тыс. французов.

8 сентября по инициативе Байру пройдет голосование по вопросу о доверии правительству. По замыслу премьера, необходимо прояснить отношение политических сил к его экономическому курсу. В случае вотума недоверия правительство уйдет в отставку.

Ранее Байру представил план бюджета на 2026 год, предусматривающего повышение налогов и снижение расходов на 44 млрд евро, включая сокращение пенсий и социальных выплат, а также "взнос солидарности" от богатых. Для сокращения дефицита он также предложил отменить два выходных: в понедельник после Пасхи и на День Победы в Европе 8 мая.