Поиск

Рейтинг доверия к Макрону среди французов упал до рекордного минимума

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Лишь 15% французского населения выражают доверие президенту Франции Эммануэлю Макрону, свидетельствуют данные опроса Verian, который приводит в среду газета Le Figaro.

Таким образом, согласно этим данным, уровень популярности Макрона достиг самой низкой отметки за время нахождения его на посту президента.

Согласно опросу, 80% французов не доверяют президенту. Остальные 5% затруднились ответить.

Уровень доверия премьеру страны Франсуа Байру опустился до 14% - его самого низкого показателя с момента вступления в должность. При этом 82% населения не доверяют Байру, 4% воздержались от ответа.

Только 3% респондентов верят в то, что обстановка в стране наладится, в то время как 81% считают, что ситуация будет только ухудшаться.

Опрос проходил с 31 августа по 2 сентября среди 1 тыс. французов.

8 сентября по инициативе Байру пройдет голосование по вопросу о доверии правительству. По замыслу премьера, необходимо прояснить отношение политических сил к его экономическому курсу. В случае вотума недоверия правительство уйдет в отставку.

Ранее Байру представил план бюджета на 2026 год, предусматривающего повышение налогов и снижение расходов на 44 млрд евро, включая сокращение пенсий и социальных выплат, а также "взнос солидарности" от богатых. Для сокращения дефицита он также предложил отменить два выходных: в понедельник после Пасхи и на День Победы в Европе 8 мая.

Франция Эммануэль Макрон Франсуа Байру
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Переговоры Путина и Ким Чен Ына один на один завершились в Пекине

Поездки в Китай подешевеют благодаря отмене виз

Поездки в Китай подешевеют благодаря отмене виз

Переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций завершились в Пекине

Путин проводит встречу с Ким Чен Ыном в Пекине

Путин проводит встречу с Ким Чен Ыном в Пекине

Что случилось этой ночью: среда, 3 сентября

Уолл-стрит снизилась во вторник в преддверии отчета по рынку труда

Уолл-стрит снизилась во вторник в преддверии отчета по рынку труда

Лидеры РФ, КНР и КНДР пообщались втроем по пути к месту проведения парада Победы в Пекине

Лидеры РФ, КНР и КНДР пообщались втроем по пути к месту проведения парада Победы в Пекине

Лавров заявил о необходимости формирования новой системы гарантий безопасности РФ и Украины

Лавров заявил о необходимости формирования новой системы гарантий безопасности РФ и Украины

Трамп готов изменить позицию по Украине, если из встречи с Путиным "ничего не выйдет"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7094 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });