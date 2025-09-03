Путин выразил уверенность, что в отношениях РФ и Азербайджана "всё встанет на свои места"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В отношениях России и Азербайджана есть проблемы, но всё встанет на свои места, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В отношениях между странами всегда возникают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации или какой-то политической конъюнктуры. Есть проблемы", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Китай, отвечая на вопрос об отношениях Москвы и Баку.

"Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, я поздоровался и с ним, и с его супругой, двумя-тремя словами перекинулись. Но я считаю, что фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией и взаимный интерес к их развитию все-таки в конце концов всё расставят на свои места", - считает он.



