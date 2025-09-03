Поиск

Премьер Словакии сожалеет, что на парад в Пекине не приехали лидеры других стран ЕС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сожаление в связи с тем, что на торжества по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, которые прошли в Пекине, не приехали лидеры других стран Евросоюза.

"Я вновь выражаю сожаление в связи с отсутствием на мероприятии настолько мирового уровня представителей высшего руководства стран ЕС. Если они думали, что таким образом изолируют организованное Китаем празднование победы во Второй мировой войне, то они сильно просчитались потому что, если кто-то сейчас и изолирован, так это ЕС", - приводят в среду слова Фицо словацкие СМИ.

"В любом случае, даже самые ярые идеологические противники Китая не могут не видеть того, чего он добился в самых разных сферах", - сказал премьер Словакии, отметив, что "Пекин полон решимости сыграть ключевую роль в установлении нового мирного мирового порядка"

По словам Фицо, хоть его визит в Китай и длился всего два дня, он сделал все, чтобы провести максимальное количество встреч с присутствовавшими на торжествах главами других государств.

Накануне словацкий лидер встретился с президентом России Владимиром Путиным. Фицо сообщил, что в ходе встречи сделал ряд выводов, которые намерен в пятницу передать президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Фицо добавил, что также имел возможность поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Премьер-министр Словакии стал единственным представителем высшего руководства страны ЕС, который посетил прошедшие в Пекине 3 сентября праздничные мероприятия по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. В мероприятиях приняли участие лидеры 26 стран мира. На площади Тяньаньмэнь состоялся военный парад.

