Лавров поучаствует в очередном раунде диалога РФ - Совет сотрудничества стран Персидского залива

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 11 сентября в Сочи примет участие в восьмом раунде стратегического диалога Россия - Союз сотрудничества стран Персидского залива, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это мероприятие пройдет на уровне глав внешнеполитических ведомств. Предыдущая встреча в таком формате состоялась в Эр-Рияде в сентябре прошлого, 2024 года", - сообщила Захарова в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По ее словам, "центральным событием предстоящего мероприятия станет пленарное заседание".

"В его ходе состоится обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов международной и региональной повестки дня", - пояснила представитель МИД.

"И отдельное внимание, конечно, будет уделено перспективам дальнейшего поступательного развития всего комплекса сотрудничеств между Россией и странами этого объединения, включая торгово-экономическую, инвестиционную, культурно-гуманитарную составляющую", - заключила представитель российского внешнеполитического ведомства.