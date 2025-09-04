HP Enterprise в III финквартале увеличила выручку на 19% лучше прогноза

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Американская Hewlett Packard Enterprise, поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг, в третьем квартале 2025 финансового года сократила чистую прибыль почти вдвое, при этом увеличив выручку сильнее прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в мае-июле составила $276 млн, или 21 цент в расчете на акцию, по сравнению с $512 млн, или 38 центами на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила 44 цента.

Выручка выросла на 19% до $9,14 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 41 цента на акцию при выручке в $8,8 млрд.

Доход подразделения, занимающегося производством серверов, вырос на 16% до $4,9 млрд. В сегменте сетевого оборудования выручка подскочила на 54% до $1,7 млрд. В сегменте гибридного облака показатель увеличился на 12% до $1,5 млрд. Выручка в сфере финансовых услуг поднялась на 1% до $886 млн.

Совет директоров HPE утвердил квартальные дивиденды в размере 13 центов на акцию. Выплаты пройдут 17 октября, закрытие реестра акционеров назначено на 18 сентября.

Компания планирует в четвертом финквартале выручку на уровне $9,7-10,1 млрд (прогноз экспертов - $10,1 млрд), прибыль без учета разовых факторов - 56-60 центов на акцию (прогноз - 56 центов).

Котировки акций HPE по итогам дополнительной сессии в среду выросли на 1,5%. Рыночная стоимость компании с начала года повысилась на 6,9% до $29,9 млрд.