Porsche покинет главный германский индекс DAX

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Акции Porsche AG, выпускающей спортивные автомобили, будут исключены из расчета главного германского индекса DAX, в который входят 40 крупнейших по капитализации компаний Германии.

Porsche, контрольный пакет которой принадлежит Volkswagen, вошла в состав DAX в декабре 2022 года вскоре после IPO. С начала года капитализация компании упала на 24% из-за введения американских импортных пошлин и снижения продаж в Китае.

Как говорится в сообщении индексного оператора, DAX также покинут акции производителя медицинского оборудования Sartorius. Бумаги Porsche и Sartorius будут переведены в индекс MDAX.

В расчет индекса DAX войдут акции Scout24, оператора платформ для онлайн-торговли, и GEA Group, производителя оборудования для пищевой промышленности.

Изменения вступят в силу 22 сентября.