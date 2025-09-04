Поиск

Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне достигло 17

Фото: Horacio Villalobos/Getty Images

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В результате крушения фуникулера "Глория" в Лиссабоне, которое произошло в среду, погибли 17 человек, сообщает Associated Press.

Имена и гражданство жертв ЧП не раскрываются. Все погибшие - взрослые. Пострадал 21 человек.

Ранее сообщалось о 15 жертвах.

Накануне в среду фуникулер "Глория" сошел с рельсов, скатился по склону и на большой скорости врезался в здание.

Работа всех фуникулеров в Лиссабоне приостановлена для проведения проверки.

Фуникулер "Глория" работает с 1885 года и является одной из достопримечательностей города, популярных у туристов.

Лиссабон Португалия Глория
