Президент Франции поддержал требование Трампа к странам ЕС отказаться от нефти РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп действительно призывал европейские страны отказаться от покупки российской нефти, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон.

"США критиковали решение двух стран-членов ЕС продолжать покупать российскую нефть", - сказал он на пресс-конференции в Елисейском дворце, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, согласно которым Трамп ранее в четверг призвал страны ЕС прекратить импорт нефти из РФ.

"Я считаю, что это - очень хорошо", - подчеркнул Макрон, говоря о такой позиции Вашингтона.

Нефть из России по трубопроводу "Дружба" получают Словакия и Венгрия.