Глава ЕК и советники Трампа вскоре обсудят энергетические санкции против РФ

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и члены администрации президента США Дональда Трампа намерены обсудить совместные санкции против России в сфере энергетики в ближайшие сутки, заявил в четверг президент Финляндии Александр Стубб.

"В данном случае есть две цели: нефть и газ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ближайшие советники президента Трампа обсудят их в течение следующих 24 часов", - цитирует одно из западных СМИ слова Стубба.

По словам Стубба, в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами в четверг Трамп предложил в дальнейшем вводить вместе санкции США и Европы против России. Президент Финляндии уточнил, что санкции в отношении российских нефти и газа уже обсуждаются.

"Трамп в значительной степени придерживается подхода, согласно которому мы должны проводить совместную санкционную политику", - подчеркнул он.