В Балтийском море проложат 4 телекоммуникационных кабеля, соединяющих Швецию, Эстонию и Финляндию

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Компания GlobalConnect, поставщик цифровой инфраструктуры, запустила проект строительства четырех новых подводных кабельных систем в Балтийском море, соединяющих Швецию, Эстонию и Финляндию, пишет в пятницу портал Yle со ссылкой на финское агентство новостей STT.

"Четыре новых подводных кабеля будут проложены в Балтийском море для укрепления телекоммуникационных связей в регионе. Общая стоимость проекта составляет около 40 млн евро, из которых 15 млн евро - финансирование ЕС", - говорится в сообщении.

Новые кабели соединят Швецию, Эстонию и Финляндию, образуя магистральный маршрут протяженностью около 550 километров.

Маршрут пройдет от шведского острова Готланд до эстонских островов Сааремаа и Хийумаа. Оттуда продолжится через Финский залив в Хельсинки.

Швеция Финляндия Эстония Балтийское море
