Пекин недоволен призывами США к давлению на КНР для украинского урегулирования

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В МИД КНР после сообщений о призывах Вашингтона к Европе оказать экономическое давление на Пекин для содействия в украинском урегулировании заявили, что не являются стороной конфликта и не вовлечены в него, сообщает The Global Times.

"Мы твердо выступаем против практики того, чтобы делать Китай своей мишенью. Мы решительно не согласны с так называемым экономическим давлением, которое оказывается на Китай", - сказал представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Он отметил, что "Китай не является ни создателем конфликта, ни стороной, вовлеченной в него".

Накануне газета The New York Post со ссылкой на источник в Белом доме сообщила, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами призвал их прекратить закупать нефть у РФ. Кроме того, глава Белого дома отметил, что европейские страны должны оказать экономическое давление на Китай.