Трамп полагает, что дополнительные санкции США против РФ помешают ходу переговоров

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп хотел бы избежать введения дополнительных мер против РФ, так как убежден, что санкции могут помешать переговорам по завершению украинского конфликта, сообщает в пятницу CNN со ссылкой на источники.

"Трамп ранее угрожал Путину "серьезными последствиями", если он не закончит войну, однако теперь президент США опасается, что такие меры могли бы помешать переговорам", - приводит телеканал слова сотрудника администрации США.

Также CNN вслед за другими американскими СМИ сообщает, что в ходе разговора с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг президент США призвал собеседников прекратить покупать российскую нефть и начать оказывать больше экономического давления на Китай.

