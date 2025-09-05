Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия оштрафовала американскую Google, входящую в Alphabet Inc., на 2,95 млрд евро за антиконкурентную практику в рекламном бизнесе.

В заявлении ЕК говорится, что Google злоупотребила своим доминирующим положением, отдавая предпочтение собственным рекламным сервисам, и что она должна положить конец этой практике. Компания злоупотребляет своим положением в ущерб конкурентам и онлайн-издателям с 2014 года и по настоящее время.

"Истинная свобода означает равные условия, где все конкурируют на равных условиях, а граждане имеют подлинное право выбора", - заявила комиссар ЕС по антимонопольному праву Тереза Рибера.

У компании есть 60 дней, чтобы сообщить комиссии о своих планах по выполнению распоряжения.

"Google должна предложить серьезные шаги для разрешения конфликта интересов, и, если она этого не сделает, мы без колебаний примем решительные меры", - сказала Рибера.

Между тем в Google объявили о намерении подать апелляцию на решение ЕК, сообщает агентство Reuters.

Вице-президент Ли-Энн Малхолланд заявила, что Еврокомиссия "налагает необоснованный штраф и требует изменений, которые нанесут ущерб тысячам европейских компаний, затрудняя им получение прибыли". "В предоставлении услуг покупателям и продавцам рекламы нет ничего антиконкурентного, и альтернатив нашим сервисам стало больше, чем когда-либо прежде", - добавила она.