Узбекистан и США намерены наращивать стратегическое партнерство

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Перспективы укрепления стратегического партнерства накануне обсудили по телефону президенты Узбекистана и США Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп, сообщают в субботу узбекские СМИ.

"Были обстоятельно рассмотрены практические аспекты дальнейшего укрепления узбекско-американских отношений стратегического партнерства и расширения взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, "что речь шла о продвижении проектов кооперации бизнеса в приоритетных отраслях и кардинальном увеличении объемов торговых сделок. Портфель перспективных проектов кооперации охватывает такие направления как гражданская авиация, критические минеральные ресурсы, электротехническая отрасль, энергетика, сельское хозяйство, цифровые технологии, финансовый сектор, инновации, образование и многие другие".

В ходе телефонного разговора главы государств также обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, включая углубление регионального сотрудничества государств Центральной Азии и США в формате "C5+1", отмечают СМИ.

По их данным, Мирзиёев пригласил Трампа совершить официальный визит в Узбекистан в удобные сроки.

Согласно сообщению, главы государств подчеркнули эффективность сотрудничества в области безопасности, прежде всего по борьбе с терроризмом, экстремизмом и нелегальной миграцией.

Также в сообщении говорится о том, что между странами расширяются культурно-гуманитарные обмены, а в Ташкенте успешно действуют филиалы ведущих американских вузов.

В чемпионате мира по футболу, который пройдет в следующем году в США, впервые примет участие национальная команда Узбекистана. Лидер США пожелал футбольной сборной республики, отмечают СМИ.

По данным пресс-службы президента Узбекистана, в последние годы наблюдается устойчивый рост показателей взаимной торговли с США. По итогам 2024 года товарооборот между двумя странами вырос на 15% и составил $882 млн.

