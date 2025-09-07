Поиск

ООН призывает нарастить помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Гуманитарный кризис в Афганистане, последовавший за разрушительным землетрясением, продемонстрировал, какой ценой обходится глобальное сокращение ресурсов, выделяемых на важнейшую гуманитарную работу, заявил заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатора чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер.

"Землетрясение в Афганистане привело к огромным разрушения. Сотни тысяч людей в отдаленных районах, пострадавших от десятилетий конфликтов и перемещений, лишились своих домов и средств к существованию. Среди пострадавших общин есть те, в которых люди, вернувшиеся из Ирана и Пакистана, только начали восстанавливать свою жизнь", - говорится в заявлении Флетчера, опубликованного на сайте ООН.

Отмечается, что массовые сокращения гуманитарного финансирования по всему миру уже привели к прекращению оказания миллионам людей важнейших медицинских и продовольственных услуг, к остановке авиасообщения, которое зачастую является единственной связью с отдаленными районами, и вынудили гуманитарные организации сократить масштаб своей деятельности.

"Тем не менее, - отметил Флетчер, - наши команды под руководством Гуманитарного координатора ООН в Афганистане Индрики Ратватте продолжают свою работу".

В течение нескольких часов после землетрясения из фондов Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) было выделено $10 млн для начала оказания помощи пострадавшим, в том числе предоставления временного жилья, продовольствия, питьевой воды, медицинских услуг и логистической поддержки.

"Страны щедро предоставляют гуманитарную помощь и необходимое начальное финансирование, - говорится в заявлении, - но этого недостаточно. Если не удастся срочно мобилизовать ресурсы, это приведет к еще большим страданиям и человеческим жертвам, а зима приближается быстро. Доноры неоднократно оказывали помощь народу Афганистана в прошлом - нужно, чтобы они сделали это снова".

Афганистан ООН Пакистан Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВСУ нанесли удар по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС

Что произошло за день: суббота, 6 сентября

Вероятным источником радиоактивного заражения креветок в Индонезии назвали металлолом

Вероятным источником радиоактивного заражения креветок в Индонезии назвали металлолом

Вучич назвал антисербской декларацию о военном сотрудничестве между Хорватией и Словенией

Вучич назвал антисербской декларацию о военном сотрудничестве между Хорватией и Словенией

МИД Венесуэлы заявил, что в Латинской Америке отвергают агрессивную риторику США

Мадуро предупредил США, что насильственная смена власти в Венесуэле будет ошибкой

Восточный экономический форум - 2025

Титов предложил разрешить для туристов китайскую AliPay в РФ и российскую СБП в Китае

Титов предложил разрешить для туристов китайскую AliPay в РФ и российскую СБП в Китае

Что случилось этой ночью: суббота, 6 сентября

Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы

Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы

Саммит G20 в 2026 году пройдет в Майами

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7113 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });