Поиск

ООН ожидает, что число жертв землетрясения в Афганистане вырастет

ООН ожидает, что число жертв землетрясения в Афганистане вырастет
Фото: AP/TAСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Жертвами землетрясения в Афганистане, по последним данным, стали не менее 1 тыс. 400 человек, более 3 тыс. 100 получили ранения, ожидается, что эти цифры вырастут, заявили в ООН.

"Люди могут оставаться под завалами, до некоторых отдаленных деревень все еще невозможно добраться: дороги непроходимы из-за вызванных землетрясением и проливными дождями обвалов и оползней", - говорится в сообщении.

Согласно ему, ООН направила в регион как минимум 25 оценочных групп и увеличила количество гуманитарных авиарейсов из Кабула.

Сотрудники Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев начали распределение палаток, одеял и ламп на солнечных батареях. Людям также требуется временное жилье, медикаменты, питьевая вода и продукты питания.

В сообщении отмечается, что тысячи местных жителей направляются в зону бедствия, чтобы помочь с поисково-спасательными работами, многие приносят с собой воду и еду.

В Организации также пожаловались на нехватку финансирования гуманитарных операций в Афганистане.

"Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН может предоставлять еду жертвам землетрясения еще лишь несколько недель, прежде чем закончится финансирование; этого слишком мало", - заявил глава ВПП в Кабуле Джон Айлиефф и призвал поддержать пострадавшие семьи.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов из необходимых для поддержки гуманитарных программ и программ развития в Афганистане в этом году $2,4 млрд выделено лишь $685,8 млн.

землетрясение ООН Афганистан Кабул
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 4 сентября

Администрация Трампа не планирует отправлять нацгвардию в Чикаго незамедлительно

Администрация Трампа не планирует отправлять нацгвардию в Чикаго незамедлительно

S&P 500 и Nasdaq завершили торги ростом

S&P 500 и Nasdaq завершили торги ростом

В результате крушения фуникулера в Португалии погибло 15 человек

Макрон заявил о готовности Европы предоставить гарантии безопасности Украине

Макрон заявил о готовности Европы предоставить гарантии безопасности Украине

Трамп планирует в ближайшие дни поговорить с Путиным

Трамп планирует в ближайшие дни поговорить с Путиным

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Путин выразил уверенность, что в отношениях РФ и Азербайджана "всё встанет на свои места"

Путин выразил уверенность, что в отношениях РФ и Азербайджана "всё встанет на свои места"

Глава Пентагона не исключил силовую смену власти в Венесуэле

Глава Пентагона не исключил силовую смену власти в Венесуэле

Путин заявил об успешном наступлении военных на всех направлениях в зоне СВО

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7095 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });