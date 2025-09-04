ООН ожидает, что число жертв землетрясения в Афганистане вырастет

Фото: AP/TAСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Жертвами землетрясения в Афганистане, по последним данным, стали не менее 1 тыс. 400 человек, более 3 тыс. 100 получили ранения, ожидается, что эти цифры вырастут, заявили в ООН.

"Люди могут оставаться под завалами, до некоторых отдаленных деревень все еще невозможно добраться: дороги непроходимы из-за вызванных землетрясением и проливными дождями обвалов и оползней", - говорится в сообщении.

Согласно ему, ООН направила в регион как минимум 25 оценочных групп и увеличила количество гуманитарных авиарейсов из Кабула.

Сотрудники Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев начали распределение палаток, одеял и ламп на солнечных батареях. Людям также требуется временное жилье, медикаменты, питьевая вода и продукты питания.

В сообщении отмечается, что тысячи местных жителей направляются в зону бедствия, чтобы помочь с поисково-спасательными работами, многие приносят с собой воду и еду.

В Организации также пожаловались на нехватку финансирования гуманитарных операций в Афганистане.

"Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН может предоставлять еду жертвам землетрясения еще лишь несколько недель, прежде чем закончится финансирование; этого слишком мало", - заявил глава ВПП в Кабуле Джон Айлиефф и призвал поддержать пострадавшие семьи.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов из необходимых для поддержки гуманитарных программ и программ развития в Афганистане в этом году $2,4 млрд выделено лишь $685,8 млн.