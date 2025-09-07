Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Швеции в воскресенье грузовой поезд, груженный боеприпасами, сошел с рельсов из-за проливного дождя, который обрушился на северные районы Вестерноррланда, сообщила шведская телекомпания SVT.

"(...) недалеко от Эрншёльдсвика несколько вагонов сейчас лежат на обочине железнодорожной полосы. По данным Шведского транспортного управления, на восстановление железной дороги уйдут недели", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Шведского транспортного управления Петера Йонссона, "в одной части поезда находятся боеприпасы и литиевые батареи".

По его словам, экстренные службы обезопасили место аварии, опасные грузы были вывезены. Затем Шведское транспортное управление расчистит площадку, чтобы провести более детальную оценку ущерба и восстановительные работы.