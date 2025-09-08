Поиск

В ЕС обсуждают возможные санкции против КНР за импорт российских энергоресурсов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Чиновники стран ЕС изучают возможность введения вторичных санкций против КНР из-за импорта нефти и газа из РФ, сообщает в понедельник Financial Times со ссылкой на источники.

"Европейские чиновники и дипломаты в воскресенье начали переговоры о том, что может войти в новый пакет ограничений, в том числе неоднократно они говорили о вторичных санкциях против Китая - основного импортера российских нефти и газа", - заявили собеседники газеты.

По словам источников, предложения ЕС о вторичных санкциях находятся на "весьма раннем этапе" и потребуют полной поддержки и координации с США.

Газета The New York Post со ссылкой на источник в Белом доме 4 сентября сообщала, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами призвал их "оказать экономическое давление на Китай за спонсирование российских военных усилий", а также прекратить покупать российскую нефть.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер 2 сентября заявил, что США пока воздерживаются от введения вторичных санкций в отношении Китая из-за сотрудничества с Россией, так как хотят продолжать торговые переговоры с Пекином.

По словам Уитакера, в последний раз, когда Пекин и Вашингтон оказывали давление друг на друга, все закончилось взаимным введением пошлин на уровне 145%. "Это не тот способ, которым можно решить ситуацию и в торговых отношениях с Китаем, и в войне между Россией и Украиной", - подчеркнул он.

ЕС КНР РФ газ нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Армении готовы открыть границы с Турцией и установить дипотношения

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава МИД Израиля заявил, что страна приняла предложение о прекращении огня в Газе

Число жертв теракта в Иерусалиме достигло шести

Число жертв теракта в Иерусалиме достигло шести

В Иерусалиме в результате теракта погибли четыре человека

В Иерусалиме в результате теракта погибли четыре человека

Под санкции ЕС могут попасть российские банки и энергетические компании

Под санкции ЕС могут попасть российские банки и энергетические компании
Обострение палестино-израильского конфликта

Предложение США по Газе предусматривает немедленное освобождение заложников

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 сентября

Трамп надеется в ближайшие дни поговорить с Путиным

Трамп надеется в ближайшие дни поговорить с Путиным

Что произошло за день: воскресенье, 7 сентября

Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2373 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7121 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });