В ЕС обсуждают возможные санкции против КНР за импорт российских энергоресурсов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Чиновники стран ЕС изучают возможность введения вторичных санкций против КНР из-за импорта нефти и газа из РФ, сообщает в понедельник Financial Times со ссылкой на источники.

"Европейские чиновники и дипломаты в воскресенье начали переговоры о том, что может войти в новый пакет ограничений, в том числе неоднократно они говорили о вторичных санкциях против Китая - основного импортера российских нефти и газа", - заявили собеседники газеты.

По словам источников, предложения ЕС о вторичных санкциях находятся на "весьма раннем этапе" и потребуют полной поддержки и координации с США.

Газета The New York Post со ссылкой на источник в Белом доме 4 сентября сообщала, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами призвал их "оказать экономическое давление на Китай за спонсирование российских военных усилий", а также прекратить покупать российскую нефть.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер 2 сентября заявил, что США пока воздерживаются от введения вторичных санкций в отношении Китая из-за сотрудничества с Россией, так как хотят продолжать торговые переговоры с Пекином.

По словам Уитакера, в последний раз, когда Пекин и Вашингтон оказывали давление друг на друга, все закончилось взаимным введением пошлин на уровне 145%. "Это не тот способ, которым можно решить ситуацию и в торговых отношениях с Китаем, и в войне между Россией и Украиной", - подчеркнул он.