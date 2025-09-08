ВВС НАТО проведут учения в воздушном пространстве Эстонии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - На этой неделе самолеты НАТО, базирующиеся в странах Балтии, проведут тренировочные полёты, в том числе на малой скорости, в воздушном пространстве Эстонии, сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

"Полеты запланированы на период с 8 по 14 сентября над Эстонией с 10:00 до 22:00. Полеёты на малой скорости будут выполняться на высоте не ниже 152 метров (500 футов)", - говорится в сообщении.

Пилоты также могут выполнять сверхзвуковые полеты, которые будут координироваться с гражданской службой управления воздушным движением и выполняться на заданных высотах.

8 и 9 сентября с 19:00 до 22:00 в районе Раквере и Кадрина пройдут также учения авиадиспетчеров при поддержке истребителей F-35 ВВС Италии. Цель учений - отработка взаимодействия авиадиспетчеров с воздушными судами в гражданской обстановке.

Все летные учения проводятся в соответствии с законодательством Эстонии и организуются по согласованию с Департаментом транспорта Эстонии, отмечает главный штаб.

По решению Североатлантического совета, военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы, не имеющих своих истребителей. Воздушные суда, обеспечивающие безопасность воздушного пространства, базируются на авиабазе Эмари в Эстонии и авиабазе Шяуляй в Литве.